Seit Samstag machten die ersten Gerüchte die Runde, dass die beiden gemeinsame Tage in Florida verbringen. Paparazzi-Bilder zeigten sie küssend auf einem Balkon. Am Sonntag wagten sie dann den Schritt in die Öffentlichkeit und gingen gemeinsam und Arm in Arm zum Super Bowl, wie Bilder verschiedener Medien beweisen. Die beiden wurden bereits Anfang Dezember gemeinsam bei der Geburtstagparty eines Freundes gesehen. Auch in der Silvesternacht sollen sich die beiden einen Neujahrskuss auf einer Feier in Las Vegas gegeben haben.