Süße Glückwünsche

Weiter schreibt sie: "Es gab Zeiten, in denen ich mich von meinen eigenen Gedanken zurückhalten ließ." Nun habe sie es aber endlich geschafft. Einer hat wohl schon immer an sie und ihr Können geglaubt, ihr Freund Dylan Sprouse (26, "Hotel Zack & Cody"). Der Schauspieler gratulierte der 25-Jährigen via Instagram zu ihrer Fashion-Beförderung. Er postete ein gemeinsames Foto und versicherte Palvin, wie stolz er auf sie sei. Ganz nach dem Motto, was sich liebt, das neckt sich, schien er sich eine kleine Spitze jedoch nicht verkneifen zu können: "Auf weitere erfolgreiche Jahre und ein bisschen weniger Eiscreme", zog er seine Freundin auf.