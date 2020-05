Freude trotz Corona-Krise Fünf Tipps für das passende Geschenk zum Muttertag

Tipp 1: Mit viel Liebe selbst gemacht

Sie hat für uns gekocht, gebacken und gebastelt. Wer der eigenen Mutter auf ähnliche Art und Weise eine Freude bereiten möchte, kann sich für etwas Selbstgemachtes als Geschenk entscheiden: ein selbst gebackener Kuchen mit den Lieblingszutaten der Mutti, eine kreativ gestaltete Karte, in der man ihr sagt, wie sehr man sie wertschätzt, oder sommerliche DIY-Deko, die das Zuhause verschönert - in dem man derweil besonders viel Zeit verbringt. Wer handwerklich geschickt ist, kann sich auch an selbst gebastelten Schmuck herantrauen. Entsprechende Tutorials gibt es unter anderem bei YouTube.