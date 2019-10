Rückruf bei dm: Kunden bekommen Kaufpreis erstattet

"Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass in das oben genannte Produkt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 21.01.2021 kleine, blaue Folienteilchen gelangt sein könnten", teilt "dm" in einer Pressemitteilung mit. Käufer der Bio-Babynahrung können das Produkt in eine "dm"-Filiale zurückbringen und bekommen den Kaufpreis erstattet.