"Wie konntet Ihr es wagen, meine Träume und meine Kindheit zu stehlen mit Euren leeren Worten?" Mit ihrer Wutrede auf dem UN-Klimagipfel in New York sorgte Greta Thunberg für internationales Aufsehen. Die Klimaaktivistin ist momentan der berühmteste Teenager der Welt und will die Menschen zu einem besseren Umweltbewusstsein bewegen. Die "Fridays for Future"-Bewegung, die von der 16-Jährigen ins Leben gerufen wurde, begeistert weltweit Millionen Jugendliche.