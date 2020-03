München - Spazierengehen und Joggen ist weiterhin erlaubt – und auf diesen Fotos sieht man auch, wie beides vernünftig geht. Im Englischen Garten und an anderen Plätzen in der Stadt waren am Dienstag einige – aber eben nicht zu viele – Menschen laufend oder schlendernd unterwegs. Viele davon waren alleine und gingen in gebührendem Abstand an ihren Mitbürgern vorbei.