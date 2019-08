Projekt in Indien: Strom aus Ernteresten

Eine weitere Möglichkeit, an die man seine Kompensationen leisten kann: Zwei Biomassekraftwerke in Tonk und Ganganagar verwenden laut Atmosfair jetzt die Erntereste, um daraus Strom zu produzieren. Tausende Kleinbauern in Indien verkaufen die vorher wertlosen Reste an den Anlagenbetreiber. Damit sie den Brennstoff nicht über weite Strecken selbst zu den Kraftwerken bringen müssen, sind Sammelzentren im Umkreis von 50 Kilometern um das Werk eingerichtet, schreibt Atmosfair.