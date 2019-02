FC Augsburg gegen FC Bayern weder auf Sky noch im Free-TV

Die Bundesligapartie der Bayern wird am Freitag weder auf dem Privatsender Sky noch im Free-TV gezeigt. Sky musste in dieser Saison mit Eurosport um die Rechte konkurrieren und kann deswegen nicht alle Spiele live zeigen. Das ZDF und die ARD übertragen ebenfalls nicht. Eine Zusammenfassung des Spiels wird es am Wochenende jedoch in der "Sportschau" und im "Aktuellen Sportstudio" geben.

