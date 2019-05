München - Im Gegensatz zum Bund muss Bayern seine Steuerschätzung für die kommenden Jahre nicht nach unten korrigieren. "Die starke wirtschaftliche Entwicklung in Bayern führt nach der Prognose der Steuerschätzer bis einschließlich 2020 zu Steuermehreinnahmen von insgesamt 227 Millionen Euro im Vergleich zum Schätzwert vom Oktober 2018", sagte Finanzminister Albert Füracker (CSU) der Deutschen Presse-Agentur in München. Damit könne sich der Freistaat "in positiver Weise" von der rückläufigen Entwicklung auf Bundesebene abkoppeln. "Diese positive Entwicklung ist erfreulich, aber wahrlich kein Anlass übermütig zu werden."