Kulturbereich vor großen Herausforderungen

Und nach der Schauspielschule? Nicht jeder hat Glück wie Luisa Wöllisch, 2016 in der Krimikomödie "Die Grießnockerlaffäre" zu sehen. "Behinderte Darsteller brauchen Regisseure, die sich nicht vor Wagnissen fürchten. Wer nur auf den ausgetretenen Pfaden wandelt, wird einem behinderten Akteur nie eine Chance geben", schreibt der Autor und Schauspieler Peter Radtke auf seiner Internetseite. Trotz Glasknochenkrankheit spielte er auf großen Bühnen und arbeitete mit Regisseuren wie Franz-Xaver Kroetz oder George Tabori. "Wir bereichern auch die traditionelle Kultur um neue Impulse, die diese so nötig hat, wenn sie nicht in tödlichem Formalismus erstarren will."