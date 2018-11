Radeln Sie denn inzwischen auch zum Training – wie Streich?

Das kommt darauf an, wo man wohnt. Ich glaube, der Trainer wohnt recht nahe am Stadion (lacht). Wenn man wie ich weiter weg wohnt, nimmt man eher das Auto oder mal den Roller. Kommt aufs Wetter an.

Träumen Sie eigentlich noch von der deutschen Nationalmannschaft?

Es wäre ja schlecht, wenn ich diesen Traum nicht mehr hätte. Als deutscher Fußballer, der alle Jugendnationalmannschaften durchlaufen hat, ist es das Ziel, auch mal ganz oben anzukommen.

Heintz: "Lewandowski hat ein gutes Gesamtpaket"

Ist die Nationalelf der größte Traum in Ihrer Karriere?

Ich bin froh, in jungen Jahren so viele Spiele in der Bundesliga gemacht zu haben, mit Köln haben wir uns für die Europa League qualifiziert, zum ersten Mal nach 25 Jahren. Das waren tolle Erlebnisse. Aber ich träume natürlich von der Nationalmannschaft, von der Champions League, und davon, irgendwann mal einen Titel zu gewinnen.

Gegen Bayern bekommen Sie es mit Robert Lewandowski zu tun. Ist er der unangenehmste Stürmer der Liga?

ewandowski ist eine Klasse für sich. Was er jedes Jahr leistet, ist Weltklasse. Auch wenn du denkst, er ist nicht im Spiel, ist er in der entscheidenden Szene da. Wir müssen nicht nur auf Lewandowski aufpassen, Bayern hat vorne viele Topleute, die unberechenbar sind. Aber ich habe keine Angst. Wir werden bis zum Ende mit allen Kräften verteidigen.

Was genau macht Lewandowski so stark?

Er hat ein gutes Gesamtpaket. Im Sechzehner lauert er, man kann ihn immer anspielen, er bedient seine Mitspieler mit guten Pässen. Er geht aber auch steil in die Spitze, trifft aus allen Lagen. Ein kompletter Spieler.

Heintz: "Pietro ist ein sehr guter Freund geworden"

Sie haben im Sommer zusammen mit Pietro Lombardi ein Benefizspiel organisiert, sind mit dem Sänger gut befreundet. Wie kam das eigentlich?

Wir haben uns in Köln kennengelernt, das ist schon fast vier Jahre her. Pietro ist ein sehr guter Freund geworden. In der schlimmen Zeit, als sich seine Frau von ihm getrennt hat, hat er zwei Wochen bei mir geschlafen. Pietro ist ein toller Typ, bei ihm läuft es gerade ja auch sehr gut. Das freut mich für ihn.

Hat er in Freiburg schon ein Spiel von Ihnen geschaut?

Er ist ja gerade mit DSDS (RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar", d. Red.) beschäftigt, da sitzt er in der Jury. Das ist viel Arbeit. Er verfolgt uns im Fernsehen. In Köln war er oft im Stadion, Pietro wohnt ja in Köln. Wenn wir dort in der Nähe mal spielen, kommt er bestimmt vorbei.

Kann Pietro auch kicken?

Ja, doch. Er ist ein ganz guter Fußballer, aber singen kann er besser.

Und was macht Ihr Gesangstalent?

(lacht) Naja, da wird es ein bisschen schwierig. Ich singe manchmal unter der Dusche.