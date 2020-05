Freibäder, Badeseen und mehr So sieht die Badesaison in Corona-Zeiten aus

Schwimmen im Freibad

Die Deutsche Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) erklärt auf ihrer Webseite, dass in Schwimmbädern kein höheres Ansteckungsrisiko als in anderen öffentlichen Einrichtungen bestehe. In Abstimmung mit der jeweiligen örtlichen Gesundheitsbehörde sollte es also möglich sein, dass Freibäder diesen Sommer geöffnet werden. Natürlich unterliegen diese dann strengen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen, ähnlich wie es jetzt schon in Restaurants der Fall ist.