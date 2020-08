Free-TV-Premiere "Plötzlich Familie" Was macht Mark Wahlberg als nächstes?

Mark Wahlberg (49) landete jüngst im "Forbes"-Ranking der bestbezahlten Schauspieler Hollywoods auf Platz drei. Das hat er etwa dem Netflix-Actionfilm "Spenser Confidential" zu verdanken, mit dem er im Frühjahr 2020 einen Hit landete. Mit der Komödie "Plötzlich Familie" (2018) feiert er am 16. August (20:15 Uhr, ProSieben) deutsche Free-TV-Premiere. Darin erlebt der Schauspieler mit Film-Ehefrau Rose Byrne (41) echtes Familienchaos als sie gleich drei Geschwister in Pflege nehmen. Mark Wahlberg hat aber bereits weitere Filmprojekte in der Pipeline.