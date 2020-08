Free-TV-Premiere im Ersten "Der Trafikant": Bruno Ganz in einer seiner letzten Rollen

Er war einer der bedeutendsten Film- und Theaterschauspieler im deutschsprachigen Raum: Bruno Ganz (1941-2019). Der gebürtige Schweizer verstarb am 16. Februar 2019 im Alter von 77 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Ganz wirkte in seiner Karriere, die in den 1960er Jahren begann, in mehr als 100 Produktionen mit. Darunter TV-Filme, Theaterstücke und Kino-Highlights. Unvergessen etwa sein Auftritt als Adolf Hitler in "Der Untergang" (2004).