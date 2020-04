"Free European Song Contest" "Free ESC": Neue Details zu Stefan Raabs Eurovision-Alternative

Schalte in alle Teilnehmerländer

Wie beim ESC wird demnach auch beim "Free ESC" für die Punktevergabe in alle Heimatländer der Teilnehmer geschaltet. Die Punkte werden von den Zuschauern vergeben - traditionell nach ESC-Modus. Zu holen sind also jeweils 1 bis 8, 10 und 12 Zähler. In Deutschland, Österreich und der Schweiz voten die Zuschauer via SMS oder Telefonanruf, die in die Punkte umgerechnet werden. Für das eigene Land können Fans aber auch hier nicht abstimmen. Der Künstler, der am Schluss die meisten Punkte eingeheimst hat, wird zum Sieger des ersten "Free ESC" gekürt.