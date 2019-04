"Free Britney" Fans fordern Britney Spears' Entlassung aus der Psychiatrie

Spätestens nach dem Auftauchen mehrerer Paparazzi-Aufnahmen am Ostermontag wittern Fans eine Verschwörung. Sie fürchten, dass Britney Spears (37, "Toxic") gegen ihren Willen in einer psychiatrischen Klinik festgehalten wird. Eine kleine Gruppe an Demonstranten hatte sich vor der West Hollywood City Hall versammelt und dort unter anderem Schilder mit Aufschriften wie "Free Britney" (zu Deutsch: "Befreit Britney") in die Luft gehalten. Wie das Branchenmagazin "Billboard" berichtet, hätten die Demonstranten mit Sprechgesängen gefordert, dass Spears' langjähriger Manager Larry Rudolph (55) gefeuert werde - denn er soll Spears angeblich eingewiesen haben.