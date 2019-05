Isarvorstadt - Anstatt 120 Parkplätze in der Fraunhoferstraße für einen Radweg zu streichen, hat die Bayernpartei jetzt einen neuen Vorschlag für den Stadtrat: Die Partei will sich für eine neue Fahrradroute von der Reichenbachbrücke über Reichenbachstraße und Gärtnerplatz in die Corneliusstraße einsetzen.