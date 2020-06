Frauenpower ist angesagt "Sturm der Liebe": Zwei bekannte Gesichter kehren zurück

Damit aber nicht genug. Die Macher der Telenovela setzen im Sommer 2020 auf Frauenpower. Und so wird neben Alison auch Deborah Müller (38) alias Cornelia Holle zum Hauptcast hinzustoßen. Sie hatte 2015 schon einmal einen Gastauftritt am "Fürstenhof" und mimt die Tochter einer früheren Hausdame. Ihr erster Auftritt ist in Folge 3.428, voraussichtlich am 13. August 2020, geplant.