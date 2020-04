Engste Verwandte, wie Väter und Geschwisterkinder, haben als Besucher aber keinen Zutritt zur Wöchnerinnenstation. Ist das nicht jammerschade für die Familien?

Das ist richtig so. Besuch ist zur Zeit nicht erlaubt. Wir in der Klinik versuchen den Kontakt zu Außenstehenden zu minimieren, zum Schutz anderer Patienten, aber auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Gibt es da nicht Tränen bei den Frauen?

Schon. Eine Geburt und die Zeit danach sind eine hochemotionale Angelegenheit, eine der schönsten und entscheidendsten Dinge im Leben. Natürlich sagen auch Väter: Ich lasse meine Frau nicht allein. Hier müssen wir um Verständnis bitten. Aber das wird gut angenommen. Bei den Frauen ist es das gleiche, bis auf sehr wenige Ausnahmen.

Kein Krankenhausbesuch beim Baby

Lehnen sich Gebärende nicht dagegen auf?

Am Anfang, vor 14 Tagen, gab es öfter Tränen. Das war zu der Zeit. als die Ausgangsbeschränkungen scharf gestellt wurden. Inzwischen ist die Sensibilisierung der Bevölkerung viel besser. Die Leute sind gut an das Problem herangeführt worden und haben die Notwendigkeit verstanden.

Eine Covid-19-positive Mutter haben Sie schon begleitet, weitere positiv getestete betreuen Sie in häuslicher Quarantäne vor der Geburt.

Diese Geburt bei der infizierten Frau ging sehr gut. Das Kind bleibt auch bei seiner Mutter. Das Gute ist, infizierte Schwangere haben in der Regel nur schwache Krankheits-Symptome.

"Junge Mütter dürfen mit Mundschutz stillen"

Darf diese infizierte Mutter ihr Kind eigentlich stillen?

Ja, mit einem Mundschutz und Händedesinfektion. Wir lassen die Nähe von Mutter und Kind ein Stück zu, soweit das die körperliche Verfassung der Mutter zulässt. Das Bonding, die Bindung zwischen Mutter und Kind ist so möglich. Allerdings informieren wir, dass ein Restrisiko bleibt, das Virus auf ihr Baby zu übertragen.

Was raten Sie schwangeren Frauen in München?

Halten Sie sich an die Regeln. Bleiben Sie daheim und treffen sie nur Familienangehörige.

Neu ist, dass der Arbeitgeber von Schwangeren deren Risiko einschätzen muss, am Arbeitsplatz krank zu werden.

Neu ist, dass für den Zeitraum der Ausgangsbeschränkung automatisch ein Beschäftigungsverbot bei Schwangerschaft gilt. Das wird für alle Berufe gelten, die exponiert mit Menschen arbeiten.

Mundschutz bei der Geburt und Kittel bei Corona-positiven Mutter

Wann tragen Sie Mundschutz?

Immer, wenn ich mein Büro verlasse, trage ich einen Nasen- und Mundschutz. Bei Geburten von Patientinnen, die Kontakt hatten und Symptome haben, tragen die Gebärende, Hebamme und Arzt die erforderliche FFP-2-Maske. Bei der Covid-positiven Gebärenden hatten wir auch einen Augenschutz und Schutzkittel an. Diese Geburt hat zwölf Stunden gedauert, in denen wir uns unzählige Male umgezogen haben. Das war sehr aufwendig.

Wie trösten Sie unglückliche und Mütter, die sich frustriert fragen: Warum muss ich gerade in so einer Ausnahmezeit mein Baby bekommen?

Wenn ein so glückliches Ereignis in eine schwierige Krise fällt, dann können wir daran nichts ändern. Wir wollen der jungen Familie helfen, gesund nach Hause zu kommen. Wir reden viel mit den Frauen, verbringen noch mehr Zeit mit den werdenden Müttern. Sensibilität und psychologisches Gespür, Verständnis und ein hoher Grad an Transparenz sind jetzt gefragt.

Gibt es Gründe für Ihre Zuversicht?

Schwangere sind in der Regel gesunde junge Frauen. Risikofaktoren wie Rauchen, Übergewicht, Diabetes und Lungenprobleme haben sie in der Regel nicht. Covid-19 stellt für sie also keine große Gefahr dar. Infizierte Frauen können weitestgehend eine normale Geburt erleben. Ich kenne keinen Bericht darüber, dass Neugeborene krank geworden sind, allerdings ist die Datenlage sehr dünn.

Was bedeutet eine Geburt für Sie persönlich?

Eine Geburt ist eines der schönsten Erlebnisse im Leben. Es geht dabei um diese tiefe Liebe. An der ändert auch Corona nichts.