"Frauen werden immer kritisiert" Lizzo kämpft gegen Bodyshaming

"Ich denke, dass Frauen immer dafür kritisiert werden, dass sie in ihrem Körper leben. Und ich glaube nicht, dass ich anders bin als die anderen großartigen Frauen, die vor mir da waren [...]", erklärt die Rapperin. "Dinge, die an ihnen schön waren, wurden als Fehler bezeichnet und sie haben dagegen gekämpft. Und jetzt kann ich das tun, was ich tue, wegen dieser großartigen Frauen." Und obwohl jede Frau anders aussehe, müsse sich jede mit der gleichen Art von Frauenfeindlichkeit auseinandersetzen.