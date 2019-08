Sie selbst geht damit gelassen um: "Mir ist aufgefallen, dass ich fast immer respektiert werde." Dass Leute bei ihr anrufen und mit dem Geschäftsführer Herrn Graf verbunden werden wollen, passiere auch nicht mehr oft. "Ich glaube, dass so etwas in Zukunft immer unwichtiger wird." Manchmal komme es allerdings vor, dass ein Mann im Laden anruft und nur von einem Mann beraten werden will. "Dann leiten wir ihn halt an einen männlichen Verkäufer weiter", kommentiert Graf.

So pragmatisch geht Graf mit den meisten ihrer Probleme um. Als sie im elterlichen Geschäft den Onlinehandel einführte, war sie alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen. "Irgendwie hat das geklappt, sagt die Unternehmerin. "Es war natürlich nicht immer einfach. Ich glaube aber, dass Frauen eher als Männer immer noch einen Plan B und C haben. Wenn dann ein Problem auftritt, hält man sich nicht lange damit auf, sondern arbeitet an der Lösung."

Catrin Graf: Die Sache mit der Auszeit

Einmal wurde es aber auch für Catrin Graf zu viel. "Vor fünf Jahren brauchte ich eine Auszeit. Damals kam viel zusammen", erzählt sie. "Wir waren kurz davor, aus unserem alten Geschäft auszuziehen und in Freiham zu bauen. Ich wollte immer mal in den USA leben, und wusste, wenn ich das jetzt nicht mache, schaffe ich das nie. Ich war dann drei Monate weg. Als ich wieder nach Hause kam, war ich gespannt, wie es gelaufen war. Meine Mitarbeiter hatten alles geregelt, das Geschäft war weitergelaufen."

Seitdem hat Graf volles Vertrauen in ihre Angestellten. Es ist ihr wichtig, zu betonen, wie viel sie anderen verdankt: der Rid-Stiftung, ihrer Familie und ihren Mitarbeitern. Den LaMonachia-Preis, den Catrin Graf für ihren Erfolg als Unternehmerin bekommen hat, erwähnt sie kaum. Und vielleicht ist genau das, was man am meisten an ihr bewundert: dass sie trotz ihres Erfolgs so bescheiden geblieben ist.

Kurz erklärt: E-Commerce

E-Commerce ist ein Sammelbegriff für den elektronischen Handel im Internet. Bekannte E-Commerce-Firmen sind zum Beispiel Ebay und Amazon, auf deren Webseiten man im Internet Waren kaufen kann. Schätzungen zufolge macht E-Commerce bereits zehn Prozent des deutschen Einzelhandels aus, dieser Anteil wird in Zukunft aber wohl noch steigen.

Das ist der LaMonachia-Preis

Der LaMonachia-Preis ist ein Wirtschaftspreis der Stadt für Frauen. Er wurde 2018 zum ersten Mal verliehen. Herausragende Geschäftsleistungen, Innovationsfähigkeit und Engagement sind Kriterien für die Juroren. Die Preisträgerinnen erhalten Geld und eine Brosche, die eine Löwin darstellen soll. Heuer war Catrin Graf eine der zwei Gewinnerinnen.

