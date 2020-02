Coronavirus: Ansteckungsgefahr etwa wie bei Influenza

Zudem ist eine Frau aus Bayern infiziert, die aus der besonders von dem Virus betroffenen Region Wuhan nach Frankfurt ausgeflogen worden war. Die 45-Jährige wurde wie ein anderer Rückkehrer positiv auf das Virus getestet. Sie stammt aus dem Landkreis Freising, wie das dortige Landratsamt mitteilte. Die Patientin befinde sich in Quarantäne auf der Infektionsstation des Universitätsklinikums Frankfurt am Main und sei in einem klinisch guten Zustand.

Die Ansteckungsgefahr und die Sterblichkeit sind beim Coronavirus nach Experteneinschätzung etwa gleich hoch wie bei der Influenza. "Corona ist auf keinen Fall gefährlicher als Influenza", sagte der Chefarzt Clemens Wendtner von der Klinik für Infektiologie in der München Klinik Schwabing, wo die sieben anderen Infizierten in Bayern behandelt werden.

Die Sterblichkeit werde zwar in China mit zwei bis drei Prozent angegeben. Aber: "Das halten wir für überschätzt. Wir gehen davon aus, dass die Sterblichkeit deutlich unter einem Prozent liegt, eher sogar im Promillebereich." Das sei eine ähnliche Größe wie bei der Influenza. Die Überbewertung bei Corona rühre daher, dass in China wegen der Kapazitätsengpässe nur schwere Fälle in Kliniken aufgenommen würden. Auch Paech warnte vor Hysterie und schloss sich Wendtners Einschätzung an.

Lesen Sie auch: Webasto-Firmenzentrale für weitere Woche geschlossen