Frau von Prinz Charles Herzogin Camilla hat mit über 70 Jahren Ballett für sich entdeckt

Allein müsse sie während ihrer Übungen einmal pro Woche aber nicht schwitzen. Drei ihrer ebenfalls "antiken Freundinnen" würden mit ihr an den Online-Kursen mit dem Titel "Silver Swans" der Royal Academy of Dance teilnehmen, die speziell für Personen über 55 konzipiert wurden. Ziel sei es, die Balance, Grundstärke und Flexibilität der Teilnehmer zu verbessern. Camilla selbst ist vor Kurzem zur Vize-Schirmherrin der Royal Academy of Dance ernannt worden.