Französischer Regisseur wird 60 Luc Besson: Kultfilme, Lolita-Liebe und schwere Vorwürfe

Kunterbunte Zukunftswelten, lebensmüde Apnoetaucher und lolitahafte Nachwuchs-Killer: Die Charaktere und Geschichten, die der französische Regisseur Luc Besson (60) dem Kinopublikum bereits geschenkt hat, sind alles, außer gewöhnlich. Doch so einzigartig das Schaffen des heutigen Geburtstagskindes ist, so ungewöhnlich mutet auch sein Leben an. Das beinhaltet frühe Geniestreiche, eine skandalöse Beziehung und erst jüngst von der französischen Justiz abgewiesene Missbrauchsvorwürfe. Doch der Reihe nach.