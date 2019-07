Frankreich-Urlaub Matthias Schweighöfer schwimmt mit einem Delfin

Der Schauspieler und Regisseur Matthias Schweighöfer (38, "100 Dinge") ist in seinem Frankreich-Urlaub mit einem Delfin geschwommen. "Waren heute schwimmen mit nem Delfin. In freier Wildbahn. Wahnsinn" schrieb er am Dienstag begeistert auf Instagram und postete dazu zwei Bilder seines Erlebnisses.