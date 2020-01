München - Am Donnerstag hat sich die Gastronomie- und Hotellerie-Branche in München auf einer großen Galanacht selbst gefeiert. Im Festsaal des Paulaner am Nockherberg durften sich die Gastronomen ausnahmsweise mal bedienen lassen. Unter dem Motto "Kindheitserinnerungen" ging es für die Gäste auf eine kulinarische Zeitreise.