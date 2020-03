München - Die Corona-Krise wirkt sich gleich mehrfach auf die anstehende OB-Wahl am Sonntag aus: Diese findet nicht nur ausschließlich per Briefwahl statt. Jetzt hat das Kreisverwaltungsreferat (KVR) zudem bekanntgegeben: Die Auszählung der Stichwahl wird an zwei Tagen stattfinden, das endgültige Ergebnis wird somit erst am Montag feststehen. Um die 1.500 Wahlhelfer ausreichend zu schützen, wurden gleich mehrere Vorkehrungen getroffen. Eine darunter, die einen erheblichen Einfluss auf die Dauer der Auszählung haben wird: Die Zahl der Wahlhelfer wurde reduziert und die Größe der Wahlvorstandsgremien verkleinert. "Dafür findet die Auszählung an zwei Tagen statt", sagt KVR-Sprecher Johannes Mayer mit.