Fragwürdiges Kompliment Jim Carrey tritt in Fettnäpfchen und erntet Kritik

"Wirklich inakzeptabel"

Da die Titelfigur Sonic in dem Streifen eine "Bucket List" abarbeitet, wollte die Journalistin wissen, was denn noch auf Carreys privater To-do-Liste stehe. Der Golden-Globe-Gewinner ("Der Mondmann") antwortete: "Nur du". Während Long in der Situation lachte und offenbar kein Problem damit zu haben schien, fanden einige Twitter-User Carreys Kommentar nicht so komisch.