AZ: Herr Heidebach, die Polizei hat am Mittwoch 90 Personen verboten, sich im Englischen Garten aufzuhalten und Platzverweise erteilt. Viele wurden schon bei der Ankunft weggeschickt, obwohl sie gar nichts angestellt hatten. Wie wirkt das auf Sie?

MARTIN HEIDEBACH: Wir sind ein freies Land, in dem man feiern darf. In einer freien Gesellschaft gehe ich schon davon aus, dass man in den Park gehen kann und sich da aufhalten kann. Unsere Verfassung beinhaltet, dass der Bürger sich nicht dafür rechtfertigen muss, seine Freiheit zu gebrauchen, sondern sich der Staat dafür rechtfertigen muss, dass er die Freiheit beschränkt. Er muss gute Gründe dafür bringen, wenn er das tut. Für mich ist hier kein guter Grund für derartige Einschränkungen ersichtlich. Man muss zudem immer den Einzelfall prüfen. Dabei muss man berücksichtigen, dass die Leute derzeit nicht so viele Möglichkeiten haben. Das macht das Gewicht des Eingriffs größer. Schon unter normalen Bedingungen wäre ein Zutrittsverbot kein geringfügiger Eingriff. Unter den jetzigen Bedingungen, wo es einer der Orte ist, an dem man sich treffen und frei bewegen kann, ist das ein erheblicher.