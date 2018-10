Ausweisüberprüfung ist kein Muss

Wie das KVR auf AZ-Anfrage mitteilt: Die Prüfung kann vorgenommen werden, muss aber nicht – das obliegt dem Wahlvorstand in den einzelnen Wahllokalen. Also den Ausweis besser immer mitführen. Wer weiß: Vielleicht gerät man ja an strenge Wahlhelfer.