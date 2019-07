Kostenlose Workshops bei Sauter Fotografen gesucht! Foto-Tag mit den Schönen Münchnerinnen

Von der Therme Erding geht es nun für unsere übrigen 18 Kandidatinnen zu Foto-Video-Sauter, dem größten Fotofachgeschäft Deutschlands. Beim Fototag im Sauter-Haupthaus an der Sonnenstraße können sich Besucher über die neuen Trends in der Fotografie informieren. In Workshops haben Hobbyfotografen die Möglichkeit, an ihren Fotofähigkeiten zu feilen. Für die richtigen Motive sorgen hierbei unsere "Schöne Münchnerin"-Kandidatinnen. Für die Models heißt es also: posen, posen, posen.