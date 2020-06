Erding - Das Parkhaus steht leer. Die Buslinie 550 fährt vorbei, ohne an der Haltestelle anzuhalten. Die automatische Schiebetür öffnet sich nicht mehr, wenn man vor den Eingang tritt. Über einen Nebeneingang gelangt man in die Halle, die nur durch das spärliche Licht der Plexiglas-Öffnungen an der Decke beleuchtet wird. Bis auf das regelmäßige Stampfen der Wasser-Umwälzanlage ist es still. Seit dem 13. März ist die Therme Erding geschlossen, zum ersten Mal seit ihrer Eröffnung vor rund 20 Jahren. Knapp 600 Mitarbeiter beschäftigt die Therme fest, zusammen mit externen Mitarbeitern in der Gastronomie sind es um die 1.000. 85 Prozent der Belegschaft ist nun in Kurzarbeit, ein paar Angestellte mussten gekündigt werden. Gegen das Virus: Wird die Therme zum temporären Freibad?