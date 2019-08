Viel Sex, aber keine Sinnlichkeit

Mit ihren "Playboy"-Bildern wolle die Schauspielerin daran erinnern, dass man heute zwar in einer Welt voller Sex lebe, die Sinnlichkeit allerdings abhandengekommen sei. "Ich liebe es, begehrt zu sein, schmücke mich gern, trage gern hohe Schuhe. Alles, was einem ermöglicht, die weiblichen Attribute zu zeigen und erotische Fantasien zu wecken." Das mache ihr Spaß und der "Playboy" sei "ein Medium, in dem ich das Objekt der Begierde sein darf."