Zornesfalte und Stirn: Katja Burkhard geht zum Schönheits-Doc

Ihr Schönheitsgeheimnis? Unter anderem zwei Besuche pro Jahr beim Beauty-Doc! In "Gala" sagt Burkard: "Und wenn ich übers Älterwerden spreche, dann sage ich auch ganz klar, dass ich mir zweimal im Jahr die Zornesfalte lahmlegen lasse und meine linke Augenbraue mit Botox anhebe. So what!?"