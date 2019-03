München - Nach dem Spiel der FC Bayern Basketballer gegen Panathinaikos Athen am 16. Oktober 2018 wurde ein Fan auf dem Heimweg von fünf Männern in einer Unterführung überfallen. Sie lauerten dem 39-Jährigen auf, als er kurz vor Spielende zur Bushaltestelle ging, berichtet die Polizei in einer Mitteilung.