Fotos und eine Klarstellung "GNTM"-Siegerin Simone Kowalski zieht im "Playboy" blank

Simone Kowalski (22) hat 2019 die 14. Staffel "Germany's next Topmodel" gewonnen. Schnell wurde es ruhig um sie. Doch jetzt meldet sich das Model mit neuen Bildern zurück - in der deutschen Mai-Ausgabe des Männermagazins "Playboy". Ihr Antrieb hinter den freizügigen Fotos: "Ich will damit ausdrücken, dass man schwierige Zeiten durchstehen muss, auch wenn man nicht immer die gewünschte Rückendeckung stets beobachtet." Eine Anspielung auf ihre Zeit in Heidi Klums (46) Castingshow?