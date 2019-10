Cora Schumacher (42) heizte die Gerüchte an, als sie im August ein aktuelles gemeinsames Selfie auf Instagram veröffentlichte. Ralf Schumacher (44) zog jetzt nach und postete am 10. Oktober ein gemeinsames Foto von 2001. Ralf schreibt zu seinem Bild: "Glück gehabt, dass nur manche Menschen älter werden." Ansonsten gibt es von seiner Seite noch keinen Kommentar über eine mögliche neue alte Liebe. Seine Fans sind jedenfalls geteilter Meinung: Während Ralf und Cora für manche noch immer ein Traumpaar sind, schreibt ein User: "Wenn man eine kaputte Hose näht, was bleibt zurück? Eine Naht. Und die sieht man immer."