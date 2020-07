Fotos auf Instagram Usain Bolt zeigt sein Baby: So heißt die Kleine

Jetzt teilte Bolt eine Reihe von Bildern, seine Freundin ist darauf in einem hellen, langen Abendkleid mit Schleppe zu sehen. Olympia Lightning trägt ein rosa Rüschen-Outfit mit passender Haube. Zu den Fotos schrieb Bolt: "Ich möchte meiner Freundin @ kasi.b alles Gute zum Geburtstag wünschen und dich wissen lassen, dass ich glücklich bin, dass ich deinen besonderen Tag mit dir verbringen kann. Ich will nichts als Glück für dich und werde weiterhin mein Bestes geben, um ein Lächeln auf dein Gesicht zu zaubern. Jetzt haben wir zusammen mit unserer Tochter Olympia Lightning Bolt ein neues Kapitel begonnen und ich freue mich darauf, was die Zukunft für uns bringen wird, aber sei versichert, dass ich der Fels für diese Familie sein werde."