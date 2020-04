Fotoreihe auf Instagram Hafthor Björnsson freut sich auf einen Sohn

Hafthor Björnsson (31, "Game of Thrones") teilt in einem Posting auf Instagram mit, dass er Vater eines Sohnes wird. Seine Frau Kelsey Henson (30) hält im ersten Foto des Posts einen schwarzen Luftballon, im Hintergrund hängt ein Banner mit der Aufschrift "Junge oder Mädchen", das erste Wort in Blau, das zweite in Rosa.