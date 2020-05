Fotografin mit 81 Jahren gestorben Paul McCartney trauert um Astrid Kirchherr

Paul McCartney (77, "Egypt Station") hat sich mit emotionalen Worten von seiner "lieben Freundin" Astrid Kirchherr (1938-2020) verabschiedet. Die Beatles-Fotografin war am 12. Mai im Alter von 81 Jahren in Hamburg gestorben. Die traurige Nachricht habe Erinnerungen "an unsere Tage in den Hamburger Clubs" geweckt, erklärte McCartney in Anspielung auf die Anfänge der Beatles auf Instagram.