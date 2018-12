München - Boy George hätte die Lippen kaum schöner ziehen können, Anfang der 80er, als "Do You Really Want to Hurt Me" auf jeder Fete schwüle Reggae-Stimmung verbreitet hat. Was nicht so ganz passt, ist der Schriftzug "Hölzl" im Hintergrund – der verzweifelte Boy-George-Verschnitt steht also nicht in London, sondern in Schwabing.