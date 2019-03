Herrsching - Er spazierte in eine Bankfiliale in der Bahnhofstraße in Herrsching und deponierte einen Briefumschlag mit der Aufschrift "Dies ist eine Briefbombe" an einem Geldautomaten. Nun sucht die Polizei nach dem unbekannten Täter. Der Vorfall ereignete sich schon am 4. November 2018, doch die Ermittlungen der Polizei führten offenbar bisher zu keinem Ergebnis. Die Polizei hat daher am Mittwoch (6. März 2019) ein Foto aus einer Überwachungskamera veröffentlicht, in der Hoffnung auf Hinweise.