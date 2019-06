Dieses Foto aus dem Jahr 1985 hat uns AZ-Leserin Petra Lisker geschickt. Es zeigt sie am Stammtisch von AZ-Stadtspaziergänger Sigi Sommer im Augustinerkeller, wo die AZ-Edelfeder jahrzehntelang Hof hielt – und an diesem Tag eben die AZ-Leserin traf. "Schreib weiter Madl, hat er gesagt, der Sigi Sommer", erinnert sich die Schriftstellerin. "Man kannte sich ja von Stammtisch zu Stammtisch."

"Sein so nettes Interesse an einer meiner Veröffentlichungen am Anfang meiner Schreib-Karriere bekräftigte er noch mit dem Tipp: 'Immer Block und Bleistift dabei haben. Und wenn eine Idee aufflammt: Sofort aufschreiben!' Das war und ist mir unvergesslich", so die Autorin.

