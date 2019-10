AZ-Leser Heinz Hoffmann aus Giesing hat uns etliche Fotos, Dias und Negative aus seinem Fundus zur Verfügung gestellt. Alle natürlich in Schwarz-Weiß. Und alle aus den Jahren 1958 bis 1960. Es sind seltene Alltagsszenen, die damals festgehalten worden sind, gerade am Viktualienmarkt oder auf der Auer Dult. Sehr schön auch ein paar Stadtansichten, etwa vom noch neuen und prächtig erleuchteten Kaufhof am Stachus. Oder der Blick vom Alten Peter runter auf das alte Standl-Ensemble am Viktualienmarkt, das erst vor den Olympischen Spielen 1972 abgerissen worden ist. Davor zu sehen: Die 5er-Tram, von den Münchnern "Verdrusslinie" genannt.