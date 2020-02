Foto mit Star-Garantie Charlize Theron liefert das Oscar-Selfie des Jahres

Das Oscar-Selfie 2020 kommt von Charlize Theron (44, "Bombshell"). Die Schauspielerin postete ein Bild mit einer illustren Runde an Hollywood-Stars aus dem Dolby Theatre in Los Angeles bei der diesjährigen Oscar-Verleihung. In die Smartphone-Kamera schauen neben Theron selbst unter anderem die Oscar-Gewinner Tom Hanks (63, "Forrest Gump"), Regina King (49, "Beale Street"), Rami Malek (38, "Bohemian Rhapsody") und auch Therons Mutter Gerda Maritz.