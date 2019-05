Die poetische Irritation und Überraschung dabei ist Programm: Ist das ein Ort in Osteuropa, Berlin oder eine kleine Hafenstadt in Deutschland? Von Engels Freunden in Berlin hat keiner erraten, dass sie diese Momente und Stimmungen in München eingefangen hat, am Viehhof, im Kreativquartier: "Ich habe nichts inszeniert, sondern alles so vorgefunden", sagt die Fotografin. Der alte Porsche stand vor der früheren Tankstelle und Autowerkstatt "Metropol Garage" in der Georgenstraße, die heute der Metropol Kunstraum ist. Der stillgelegte Olympiabahnhof war nach 1972 nur kurz in Betrieb. Seither kommt die Natur zurück. Jugendliche nutzen die Kulisse als Foto- oder Filmspot.