München – Amokdrohung gegen die Technische Universität München oder nur ein mehr als schlechter Scherz? Dieser Frage geht aktuell die Polizei München nach, nachdem am Samstag auf der bekannten Internetplattform für schwarzen Humor 9gag ein verdächtiges Foto aufgetaucht ist. Darauf zu sehen: der Lauf einer militärischen Waffe mit Zielfernrohr und Patronenhülsen am Boden. Darüber der Text: "Fellow 9gaggers, don't go to Technical University of Munich on Monday. You gave me the best moments of my life! I want you to live!" (dt. "Liebe 9gagger, geht am Montag nicht an die Technische Universität München. Ihr habt mir die besten Momente meines Lebens gegeben! Ich will, dass ihr lebt!")