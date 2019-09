Fortsetzung von "Der Report der Magd" "Die Zeuginnen": So groß ist der Hype um Margaret Atwoods Roman

Die kanadische Schriftstellerin Margaret Atwood (79) hat in der Nacht in einer Londoner Buchhandlung aus ihrem neuen Roman "Die Zeuginnen" gelesen, der heute erscheint. Der Andrang soll riesig gewesen sein. Das letzte Mal, dass nachts in Buchläden so viel Betrieb herrschte, sei zu Zeiten von "Harry Potter" gewesen, schreibt der "Guardian". Der Grund für den Hype: "Die Zeuginnen" ist die Fortsetzung von "Der Report der Magd". Durch den Roman wurde Atwood 1985 berühmt. Viele junge Fans kamen seit 2017 durch die erfolgreiche Fernsehserie "The Handmaid's Tale - Der Report der Magd" hinzu, die auf dem Buch basiert.