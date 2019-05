München - Die Suche nach möglicher NS-Raubkunst nimmt in Museen und Archiven in Bayern einen immer größeren Stellenwert ein. Die Einrichtungen hätten ihre Aktivitäten in der Provenienzforschung wieder gesteigert, teilte das Kunstministerium mit, wo am Montag (15.00 Uhr) der Forschungsverbund Provenienzforschung Bayern seinen Tätigkeitsbericht für das Jahr 2018 vorstellt.