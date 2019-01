Mit dem Alter schummeln – ja, mei, das macht man halt manchmal. In jungen Jahren will man unbedingt volljährig sein, hilft vielleicht mit ein bisserl Make-up und Lippenstift nach. Dann will man ewig 29 bleiben und lässt den ein oder anderen Geburtstag unter den Tisch fallen (und die ersten grauen Haare zupft man noch aus). Auch in späteren Jahren kann man sich immer noch wie frische 50 fühlen – da hat niemand was dagegen.